В Николаевской области зафиксировали массовые подтопления

По причине быстрого таяния снега в Николаевской области произошло подтопление приусадебных участков в 17 населенных пунктах. Об этом говорят в ГСЧС.

Сказано: «В результате интенсивного таяния снега и обильных дождей в ряде громад Николаевской области зафиксировано подтопление приусадебных участков».

Добавляется, что пострадали населенные пункты Арбузинской, Каменомостовской, Кривоозерской, Синюхинобридской, Доманёвской, Мостовской и Казанковской ТГ Первомайского, Вознесенского и Баштанского районов.

Спасателям поступило 23 сообщения о подтоплении 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

Указывается также, что для ликвидации последствий непогоды привлекались 25 спасателей, 14 единиц специальной техники и девять мотопомп. Также работала техника коммунальных предприятий и местных пожарных охран сел Мостовое и Мариновка.

Сейчас подтопленными остаются приусадебные участки, жилые дома в селе Кумари Каменомостовской громады Первомайского района.

Спасательные работы продолжаются.

