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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Александра Кудрявцева
13.10.20 17:18
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Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Главное: День Покрова Пресвятой Богородицы — государственный праздник, а также выходной день, что дает возможность всем людям посетить храмы и вместе с Пресвятой Богородицей и сонмом святых молитвенно просить Милостивого Бога о помиловании нашего Отечества и нашего народа.

Детали: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы важно провести в молитве. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Покров или омофор Богородицы — это символ защиты и покровительства тех, кто обращается к Ней с молитвой. Главный смысл праздника Покрова Пресвятой Богородицы раскрывает кондак этого торжества: „Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют: ибо о нас молит Богородица Предвечного Бога“. Пресвятая Дева Мария молится о роде человеческом пред Богом. Сегодняшний праздник приоткрывает нам тайну величия Богоматери, она, будучи Матерью Бога Слова, стала Матерью для каждого из нас», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, почему Покров называют семейным праздником и традиционно в этот период много венчаний.

«Мы можем наблюдать количественное возрастание браков, благословляемых Церковью в этот период. Он является наиболее длительным промежутком времени на протяжении года между двумя постами: Успенским и Рождественским, в который, согласно Уставу Церкви, разрешено совершение Таинства Венчания. «Семейным» праздником Покров называют именно потому, что новосозданные семьи особенно нуждаются в молитвенном ходатайстве Небесной Владычицы: для молодой супруги Богородица — высший прообраз «жены смиренномудрой», в Ее лице — спасительное для человечества и сугубое для женщины святое материнство, молитвенное покровительство чадам о многих и счастливых летах жизни. Об этом молятся семьи молодоженов, соединяясь в один большой род, на каждом члене которого лежит определенная мера ответственности за созидание «малой Церкви», — рассказал владыка Антоний.

Также, по его словам, есть современная традиция дарить невесткам и дочерям праздничные головные платки как символ омофора Богородицы для ношения в храм, ведь покрытая голова женщины — знак ее смирения пред Господом.

Митрополит Антоний напомнил о том, что праздник Покровы был традиционным для украинских казаков.

«В центре Запорожской Сечи, на острове Хортица, казаками был возведен Покровский храм в знак благодарности Божьей Матери за Ее покровительство. Пример казаков назидателен для каждого из нас — в центре жизни любого сообщества должен быть храм, в котором человек имеет возможность соединиться с Богом», — сказал управделами УПЦ.

Архиерей призвал провести праздничный день в молитве.

«В Украине с 1999 года в день праздника Покров (14 октября) был установлен праздник украинского казачества, а с 2014 года на этот день перенесено празднование Дня защитника Украины. Рассматривая эти события сквозь призму времени и веры, можно заметить прямую аналогию: Свой Честный Покров Пресвятая Богородица простерла в ответ на искренние молитвы тех, кто от всего сердца просил Господа о мире, о сохранении святых храмов Константинополя, о людях, которые до смерти готовы были встать на защиту своей земли. Поэтому нынешний праздник Покрова Пресвятой Богородицы наполнен для нас особым смыслом — в молитвах к Матери всего света мы, подобно жителям Константинополя, должны просить об избавлении от воинской брани, нашем личном спасении и особенно о тех, кто мужественно стоит на защите Отечества», — заключил владыка.

В тему: В Киево-Печерской лавре на Покрову совершат 6 литургий.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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