Принц Гарри наехал на Путина

Принц Гарри посетил Киев. Находясь в украинской столице, он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

Британец сказал: «Ни одна нация не выигрывает от постоянных человеческих потерь, свидетелями которых мы являемся. Еще есть время, именно сейчас, остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать другой путь».

Указывается также, что с большей продолжительностью войны, которая затягивается на годы, с большими потерями и ограниченными достижениями, становится очевидным, что этот путь не дает победы, а только больше потерь.

Добавляется: «Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, который понимает служение, как гуманист, который видел цену конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен привыкать к этой войне или становиться равнодушным к ее последствиям».

Подчеркивается, что война в нашей стране – это не просто война за территорию, а война за ценности и суверенитет.

Ранее мы писали, что прошлой осенью принц Гарри посещал Украину.