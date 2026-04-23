Зеленский сделал резонансное заявление по поводу легализации оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление. Прокомментировал вопрос легализации оружия для гражданских лиц.

Глава государства признал: «Безусловно, вопрос очень чувствительный и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и с экспертами, что, в принципе, надо ставить точку на этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность».

Добавляется при этом, что такие изменения следует делать исключительно на законодательном уровне.

Указывается: «Я ожидаю от чиновников, прежде всего от МВД, совместной работы вместе с парламентариями, с их коллегами по соответствующему комитету, и показать эту концепцию. Я готов к совместной работе над этим вопросом».

