В МАЭ заявили о крупнейшей в истории угрозе энергобезопасности

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая на конференции CNBC, сделал тревожное заявление. Оно касается энергобезопасности в мире.

Чиновник сказал: «Мы сталкиваемся с самой большой угрозой энергетической безопасности в истории».

Добавляется, что нынешний кризис уже привел к потере для рынка около 13 миллионов баррелей нефти в сутки, что превышает масштабы энергетических кризисов 1970-х годов.

Указывается на то, что для рынка газа потери составили порядка 100 миллиардов кубометров, что больше, чем из-за начала войны в Украине.

Сообщается, что кроме нефти и газа наблюдаются серьезные перебои в поставках других ресурсов – удобрений, гелия и серы.

Ранее цены на нефть в мире вновь подскочили.