Зеленский высказался о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений. Оценил ситуацию на фронте.

Было сказано о том, что утверждения России о контроле над более чем 700 квадратными километрами украинской земли, в том числе полностью над всей Луганской областью, не имеют под собой оснований.

Подчеркивается, что данный тезис активно распространяется, но даже международные партнеры уже не поддерживают подобные оценки и не считают, что Россия выигрывает войну.

Указывается, что линия соприкосновения остается сложной и динамичной. Наши военные ежедневно отражают сотни атак и удерживают позиции под постоянным давлением.

Добавляется, что, невзирая на тяжелые условия, баланс территориальных изменений с начала года складывается в пользу Украины – освобожденных территорий больше, чем утраченных.

Глава государства отметил: «За последние десять месяцев мы находимся в самой стабильной форме, но все равно понимаем, что ребятам очень сложно, расслабиться невозможно. Мы будем поддерживать нашу армию, как только можем. Надо больше денег, чтобы все восстанавливалось, разблокировалось, давать больше денег на дроны, чтобы FPV, других бомберов было у ребят на фронте больше».

Рассуждая о возможных наступлениях с территории России, политик сказал, что таких действий сейчас не происходит из-за нехватки сил у противника.

Говорится: «Они теряют сегодня – это уже статистика, это уже константа – каждый месяц с начала этого года 30-35 тысяч в месяц».

