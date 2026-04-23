В ЕС прокомментировали кредит для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала кредит ЕС для Украины. Также она высказалась о новых санкциях против России.

В социальной сети Х чиновница написала: «Мы направляемся на Кипр с хорошими новостями. Я приветствую соглашение государств-членов по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027-е годы и по 20-му пакету санкций».

Также добавляется: «Пока Россия удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку храброй украинской нации, позволяя Украине защищаться и оказывая давление на военную экономику России. Теперь мы будем двигаться к быстрой реализации этих двух задач».

Ранее ЕС утвердил кредит на 90 миллиардов евро для Украины.