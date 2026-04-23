Новости > Стало известно, нужно ли Украине возвращать кредит ЕС

Стало известно, нужно ли Украине возвращать кредит ЕС

Агата Кловская
23.04.26 16:35
Выяснилось, что Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Как рассказали в Евросовете, его погашение будет происходить за счет репараций от России.

Указывается, что согласно принятым сегодня поправкам к регламенту ЕС, кредит нашей стране будет финансироваться за счет заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета.

Подчеркивается, что погашение кредита будет происходить за счет репараций, которые Россия должна выплатить Украине.

Министр финансов Кипра Макис Керавнос заявил: «Выплата средств начнется как можно скорее, что обеспечит жизненно важную поддержку неотложных бюджетных потребностей Украины. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее ЕС утвердил кредит на 90 миллиардов евро для Украины.

