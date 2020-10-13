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Новости > Ученые создали суперлекарство из яда осы

Ученые создали суперлекарство из яда осы

Агата Кловская
13.10.20 10:01
126
Ученые создали суперлекарство из яда осы

Главное: Ученые создали новый антибиотик. Они использовали яд азиатской осы.

Детали: Яд азиатской осы использовали для создания токсичного белка, который убивает даже те бактерии, которые невосприимчивы к известным антибиотикам. Как пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, сделали это биологи из медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (США) и их бразильские коллеги.

Отмечается, что путем генетической модификации яд сделали безопасным для людей.

Исследователи выяснили: «Ключевая составляющая яда азиатской осы Vespula lewisii это пептид мастопаран-L, или mast-L, который разрушает бактериальную мембрану, что приводит к гибели опасных патогенов».

Эксперты говорят: «Этот белок достаточно токсичен: он разрушает эритроциты и вызывает аллергическую воспалительную реакцию, которая у восприимчивых людей может вызвать анафилактический шок и даже привести к смерти в результате резкого падения артериального давления и остановки дыхания».

В статье сказано: «С помощью цифровой обработки данных базы известных антимикробных пептидов был выявлен пентапептидный мотив, связанный с сильной активностью против бактерий».

В публикации информируют: «Ученые заменили участок на одном конце mast-L, который считается основным источником токсичности для человеческих клеток, этим пентапептидным мотивом, получив модифицированный вариант белка mast-МО».

Сообщается следующее: «Опыты на грызунах показали, что mast-МО защищает животных от смертельных бактериальных инфекций, таких как кишечная палочка Escherichia coli и золотистый стафилококк Staphylococcus aureus без серьезных побочных эффектов. Эффективность mast-МО в этих тестах оказалась сопоставимой с существующими антибиотиками, такими как гентамицин и имипенем».

Ученые утверждают: «Мы доказали, что mast-МО убивает бактерии, делая их внешние мембраны более пористыми. Также это облегчает проникновение внутрь бактериальных клеток совместно вводимых антибиотиков. В то же время mast-MO подавляет вредную иммунную сверхреакцию, которая при некоторых бактериальных инфекциях приводит к тяжелым осложнениям».

Резюмируется следующее: «Исследователи создали десятки вариантов mast-MO и отобрали среди них те, которые значительно усиливают антимикробный ответ без токсичности для клеток человека. Есть надежда, что на основе этих молекул будут созданы новые антибиотики».

В тему: 10 октября 2020 года мы писали, что норвежцы раскрыли секрет долголетия.

Тэги: здоровье, антибиотик, лекарство, яд, азиатская оса

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