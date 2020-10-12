Митрополит Антоний: Тот, кто стремится к миру - стремится к Богу

Главное: Господь словами и делами постоянно призывает людей к миру. Об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний.

Детали: Церковь всегда поддерживает миротворческие инициативы, потому что стремление к миру — заповедь Господня.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В любом конфликте — бытовом, вооруженном — всегда возникает вопрос: кто прав, на чьей стороне правда? Ответы могут быть разными: прав более сильный, более богатый, более напористый или авторитетный. Но это не так. Прав всегда тот, кто хочет мира. Тот, чьи действия мотивированы желанием достичь мира и примирения.

Благословение Господне приходит на того, кто старается соблюдать заповеди Божии. Одна из заповедей блаженств гласит: блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Следовательно, Божия благодать там, где ищут мира, и с теми, кто к нему стремится», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что Господь «словами и делами постоянно призывает людей к миру», а Евангелие наполнено «единым воззванием стяжать дух мирен».

«Тот, кто стремится к миру — стремится к Богу. И даже самый ничтожный порыв в мирном направлении будет поддержан Богом и благословлен», — заключил митрополит Антоний.

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