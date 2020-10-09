Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность создания иллюзии успеха в соцсетях

Главное: Нет ничего страшнее, чем выдумать ложь и самому в неё поверить.

Детали: У современных людей уходит много времени и сил на создание фальшивого образа. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нынешний век, наверное, более, чем когда-либо, век позерства. Множество людей в соцсетях пытаются показать окружающим себя с лучшей, по их мнению, стороны. Почти все хотят выглядеть богаче, красивее, умнее, чем на самом деле.

И здесь кроется главная проблема: люди не пытаются быть богаче, красивее и умнее, а пытаются казаться богаче, красивее и умнее. И это касается не только далеких от веры, — многие христиане также стремятся казаться благочестивее, нравственнее, добрее. Мы даже не замечаем, сколько сил и энергии уходит на создание такого ненастоящего иллюзорного, а если говорить совсем честно, лживого образа», — отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что проблемы от создания иллюзорного образа начинаются уже сейчас.

«Если одинокая женщина ищет пару, улучшая свои изображения в фоторедакторах, она рискует разочаровать свою возможную половинку при столкновении с реальностью. Политики, при помощи технических средств создающие себе невероятно огромные, но фальшивые рейтинги, могут проиграть выборы.Что же до нас, христиан, то встреча с Богом, которой никто не избежит, сдует нашу фальшивую праведность и воочию покажет истинное и, возможно, не лучшее состояние нашей души. Не зря многие великие монархи в конце своей жизни, готовясь к смерти, завещали хоронить себя без регалий и других суетных знаков отличия, чтобы предстать перед Творцом как простые люди, ждущие милости», — напомнил владыка.

По мнению митрополита Антония, нет ничего страшнее, чем выдумать ложь и самому в неё поверить.

«Виртуальная реальность очень затягивает, в какой-то момент мы уже и сами начинаем верить в реальность созданного нами „улучшенного“ своего двойника. Потому всегда нужно помнить о всевидящем Творце, Который каждый день видит нас настоящими — такими, какими мы есть на самом деле, и Которого невозможно обмануть никакими ухищрениями. Ведь помочь Своему созданию Господь может лишь тогда, когда оно в своей немощи просит помощи, а не когда в невероятной гордыне лепит из себя что-то ненастоящее», — заключил управделами УПЦ.

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