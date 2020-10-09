Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность создания иллюзии успеха в соцсетях

Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность создания иллюзии успеха в соцсетях

Александра Кудрявцева
09.10.20 15:10
139
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность создания иллюзии успеха в соцсетях

Главное: Нет ничего страшнее, чем выдумать ложь и самому в неё поверить.

Детали: У современных людей уходит много времени и сил на создание фальшивого образа. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нынешний век, наверное, более, чем когда-либо, век позерства. Множество людей в соцсетях пытаются показать окружающим себя с лучшей, по их мнению, стороны. Почти все хотят выглядеть богаче, красивее, умнее, чем на самом деле.

И здесь кроется главная проблема: люди не пытаются быть богаче, красивее и умнее, а пытаются казаться богаче, красивее и умнее. И это касается не только далеких от веры, — многие христиане также стремятся казаться благочестивее, нравственнее, добрее. Мы даже не замечаем, сколько сил и энергии уходит на создание такого ненастоящего иллюзорного, а если говорить совсем честно, лживого образа», — отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что проблемы от создания иллюзорного образа начинаются уже сейчас.

«Если одинокая женщина ищет пару, улучшая свои изображения в фоторедакторах, она рискует разочаровать свою возможную половинку при столкновении с реальностью. Политики, при помощи технических средств создающие себе невероятно огромные, но фальшивые рейтинги, могут проиграть выборы.Что же до нас, христиан, то встреча с Богом, которой никто не избежит, сдует нашу фальшивую праведность и воочию покажет истинное и, возможно, не лучшее состояние нашей души. Не зря многие великие монархи в конце своей жизни, готовясь к смерти, завещали хоронить себя без регалий и других суетных знаков отличия, чтобы предстать перед Творцом как простые люди, ждущие милости», — напомнил владыка.

По мнению митрополита Антония, нет ничего страшнее, чем выдумать ложь и самому в неё поверить.

«Виртуальная реальность очень затягивает, в какой-то момент мы уже и сами начинаем верить в реальность созданного нами „улучшенного“ своего двойника. Потому всегда нужно помнить о всевидящем Творце, Который каждый день видит нас настоящими — такими, какими мы есть на самом деле, и Которого невозможно обмануть никакими ухищрениями. Ведь помочь Своему созданию Господь может лишь тогда, когда оно в своей немощи просит помощи, а не когда в невероятной гордыне лепит из себя что-то ненастоящее», — заключил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

Комментарии

Статьи

09.10.20 09:21

Карабах и война беспилотников. Часть 2. Армения

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.10.20 08:59

Франция – Украина: ждали рекорда, получили антирекорд!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний
07.10.20 20:04

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний

Автор: FromUA

Выбор редакции
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

За сутки коронавирусом в Украине заболели почти 6 тысяч человек

За сутки коронавирусом в Украине заболели почти 6 тысяч человек
09.10.20 10:51
1469
Последние новости
09.10.20 15:41

В СНБО дали неутешительный прогноз по коронавирусной ситуации в Украине
09.10.20 15:10

Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность создания иллюзии успеха в соцсетях
09.10.20 14:50

В УПЦ создали видеопроект, в котором расскажут, как Церковь 30 лет назад получила независимость
09.10.20 14:50

Стало известно, кому досталась Нобелевская премия мира
09.10.20 14:31

Полицейские обезвредили псевдобанкиров, которые «кинули» людей более, чем на миллион гривен
09.10.20 13:45

На Киевщине массово штрафуют школы и детсады за несоблюдение карантина
09.10.20 12:56

Экс-депутат Рады объяснил, почему Запад боится тандема Путина и Медведчука
Фото и Видео
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.