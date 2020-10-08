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Новости > Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему

Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему

Александра Кудрявцева
08.10.20 18:19
164
Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему

Главное: Бог и человек вместе работают над усовершенствованием личности. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Человек способен на преодоление греховных страстей только вместе с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Прежде всего нужно понять простую истину: Без Бога мы все ничего хорошего не можем сделать. Внутреннее беспокойство, неудовлетворенность собой при стремлении жить духовной жизнью вполне естественно, хочется ведь своими силами все в себе изменить к лучшему и убедиться, что получается так, как надо. Нет, только своими силами нам свои греховные привычки не одолеть.

При этом реальном взгляде на свое состояние, надо не забывать — душой можно обновиться, если работать над ней не одному, но вдвоем, с Богом», — объяснил владыка.

По его словам, Бог и человек совместно работают над изменением души личности.

«Человек делает все, что может, устремляясь к выполнению заповедей Божьих, а Господь Своей благодатью доводит начатое до возможного предела. Совершается это обновление души одновременно: Бог и человек работают над усовершенствованием личности, потому что Бог любит Свое создание, а человек любит Творца и хочет выполнить Его заповеди.

Когда каждый это поймет и примет, станет стараться в полную меру сил, тогда унывать и ужасаться ему и в голову не придет, ведь впереди дел много предстоит», — подчеркнул митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, что значит «создать храм души».

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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