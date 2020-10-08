Митрополит Антоний объяснил, что значит «создать храм души»

Главное: Душа каждого верующего человека должна стать храмом живого Господа.

Детали: В очередном выпуске размышлений над богословскими темами Апостольских Посланий, владыка Антоний объяснил слова апостола Павла из послания к Ефесянам (Еф. 2, 19-22), в котором апостол называет целью жизни верующих «построением храма души».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Те, кому проповедовал апостол Павел, кто слушал его и принял учение Господа всем сердцем, конечно, во многом превосходили нас. Но основание для создания храма дано всем. Это Господь, Который всегда тот же. Он не меняет Своего отношения — Он и тогда, и теперь ищет заблудших, вразумляет незначащих, исцеляет пораженных», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, «мир полон свидетельств о Его промышлениях, ни одна душа не нашла бы дорогу в Его храм, если бы Он не привел. Речь о самом понятном вещественном храме, где совершаются молитвы, Таинства, где человек может войти в общение со своим Творцом».

Владыка отметил, что святой апостол Павел говорит о необходимости созидать храм души, а каждый верующий должен стать живым храмом Господа.

Он напомнил, что «в основании любого душевного храма — Господь. Вера в Него, надежда на Него, любовь к Нему, следование Его заповедям, постоянная внутренняя направленность к Нему будет залогом созидания этого храма».

Но на деле, говорит владыка, трудно даже думать об этом и скорее хочется признать, что это «не для меня, это мне не по силам», а все потому, что «мы слишком заняты собой, только собой, ничем другим не хотим обременять себя».

«Мы не помним и к себе не относим сказанное апостолом, что мы можем быть своими Богу. Да, это не так просто, это требует отказа от своего эгоизма. Но ведь это возможно. Этого хочет Господь, хотят все святые, хотят почившие родственники, помилованные Творцом. Осталось захотеть нам», — подытожил архиерей.

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