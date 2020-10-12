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Новости > Из-за коронавируса в Киеве продолжают закрывать школы и детсады

Из-за коронавируса в Киеве продолжают закрывать школы и детсады

Агата Кловская
12.10.20 15:35
876
Из-за коронавируса в Киеве продолжают закрывать школы и детсады

Главное: Коронавирус наступает на Киев. В городе закрывают школы и детские сады.

Детали: Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Киеве закрывают на карантин еще четыре школы и два детских сада. Об этом сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что сейчас на дистанционном обучении находятся 502 класса в 188 школах.

Известно, что в Киеве зафиксировали 480 случаев заражения у школьников, а также еще 359 заражений у учителей.

Кроме этого информируется о том, что в детских садах закрыты 67 групп в 58 учреждениях. Сейчас столичные садики заполнены лишь на 54%.

Ранее школам рекомендовали провести осенние каникулы с 21 по 28 октября, однако, как говорит Виталий Кличко, в случае ухудшения ситуации они могут начаться раньше. Сейчас каждая школа может самостоятельно разрабатывать учебный план.

В тему: 8 октября 2020 года мы писали, что из-за коронавируса каникулы в киевских школах решили перенести.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, карантин, школа, новости Украины, коронавирус

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