Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В УПЦ назвали идею о «карантине выходного дня» нарушением конституционных прав

В УПЦ назвали идею о «карантине выходного дня» нарушением конституционных прав

Александра Кудрявцева
12.10.20 12:12
110
В УПЦ назвали идею о «карантине выходного дня» нарушением конституционных прав

Главное: Идея украинских властей о «карантине выходного дня» — это нарушение Конституционных прав граждан страны.

Детали: Запрещать людям проводить выходные так, как они считают нужным — незаконно. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя высказывания председателя медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого о новой идее — ввести в Украине «карантин выходного дня».

«Запретить людям проводить выходные так, как они считают нужным — незаконно. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (ст. 64 КУ) и „карантин выходного дня“ отнюдь не является таким случаем», — подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Кроме того, он отметил, что «верующие люди обеспокоены тем, что при реализации „карантина выходного дня“, они не смогут удовлетворить свои религиозные потребности, посещать церковь и участвовать в богослужении».

По его мнению, в этой идее отсутствует какая-либо логика: «на выходных сидите дома, а в остальные дни делайте, что хотите?»

«На сегодняшний день принято достаточно карантинных мероприятий и проблема в том, что их не соблюдают ни на концертах, ни в торговых центрах. Теперь решили зайти с другой стороны: запретить людям выходить из дома — «оригинально», — сказал юрист.

«Мне это напоминает людей в защитной спецодежде и грузовики, которые проводят дезинфекцию по улицам города с целью психологического воздействия и нагнетания», — заключил протоиерей Александр Бахов.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

10.10.20 09:57

Тамплиеры, Ковчег завета и культ Великой матери. Новые открытия в Испании

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.10.20 08:30

Первая победа Германии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кандидат в меры Азаров не платит алименты своим детям
12.10.20 10:29

Кандидат в меры Азаров не платит алименты своим детям

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинских школьников отпустят по домам до конца месяца

Украинских школьников отпустят по домам до конца месяца
12.10.20 09:43
1446
Последние новости
12.10.20 12:40

Генсек ООН предрек человечеству последний век существования
12.10.20 12:30

Фестиваль православного кино «Покров» пройдет в онлайн-формате
12.10.20 12:23

Стало известно, когда в Украине пойдет мокрый снег и ударят морозы
12.10.20 12:12

В УПЦ назвали идею о «карантине выходного дня» нарушением конституционных прав
12.10.20 11:50

В Киево-Печерской лавре отметили память Собора отцов Ближних пещер
12.10.20 11:43

На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
12.10.20 11:34

Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг монахов
Фото и Видео
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
Журналисты сняли видео шикарного имения Ахметова с высоты птичьего полета
Журналисты сняли видео шикарного имения Ахметова с высоты птичьего полета
Детская загадка из Нью-Йорка взорвала социальные сети
Детская загадка из Нью-Йорка взорвала социальные сети
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
Китайцы создали уникальный смартфон
Китайцы создали уникальный смартфон
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Ливень затопил один из украинских городов
Ливень затопил один из украинских городов
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
fraza.com
Новости блогосферы
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.