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Новости > В Киево-Печерской лавре отметили память Собора отцов Ближних пещер

В Киево-Печерской лавре отметили память Собора отцов Ближних пещер

Александра Кудрявцева
12.10.20 11:50
182
В Киево-Печерской лавре отметили память Собора отцов Ближних пещер

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили память Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (Антониевых) почивающих.

Детали: Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято- Киево-Печерской Лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua,

Накануне праздника Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в сослужении представителей епископата и духовенства.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь объяснил верующим евангельское повествование о чудесном лове рыб, рассказал о сути монашеского подвига, о необходимости христианам учиться смирению и молитве.

За богослужением была вознесена особая молитва о врачах и прекращения эпидемии коронавируса.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию студента II курса магистратуры Киевской духовной академии Афанасия Сорохана.

После Божественной литургии состоялся праздничный крестный ход. Архиереи, духовенство, братия обители и верующие во главе с Предстоятелем прошли с молитвой в Ближние пещеры, где был совершен молебен преподобным Киево-Печерским.

***Впервые празднование в честь святых, мощи которых покоятся в Антониевых пещерах, установлено в 1670 году. При возобновлении пещер, поврежденных землетрясением, было открыто несколько мощей древних подвижников и устроен храм в честь Воздвижения Честного Креста. В Соборе празднуется память преподобных Антония Печерского, Агапита, Алипия, Ильи Муромца, Иулиании Ольшанской, Нестора Летописца и многих других. В 1886 году праздник Собора Ближних пещер перенесли на 28 сентября (11 октября — новый стиль) в соответствии с празднованием памяти Собора святых Дальних пещер (11 сентября).

В тему: Митрополит Антоний объяснил, что значит «создать храм души».

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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