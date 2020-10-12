Удивительный союз: Труханов готов на коалицию с Порошенко?

«Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Доверяй делам» Геннадия Труханова и «Слуга народа» готовы создать коалицию в Одесском городском совете. Об этом написал в своем блоге политический эксперт Алексей Курпас.

«По данным сразу нескольких источников, коалицию выстраивает Геннадий Труханов, который не хочет идти на союз со вторым игроком в Одессе — местным ОПЗЖ. Поэтому выбор был сделан в пользу партий президентов — бывшего и нынешнего», — заявляет эксперт.

Он отмечает, что Труханова связывают давние отношения с нынешним кандидатом от «Слуги народа» на должность мэра Олегом Филимоновым. Филимонов в своей кампании избегает критики действующего мэра и в мягких тонах говорит о, казалось бы, своем главном оппоненте.

«Труханов также рассказывал, что голосовал за Порошенко в 2014-ом и готов сделать это еще раз. Их всегда связывали очень прагматичные отношения. Не прекращались они и после ухода Порошенко с должности», — добавил Курпас.

Как говорят, по условиям договора партию экс-президента дотягивают до 5% барьера, а те в свою очередь входят в коалицию по поддержке Труханова.

«Характерно, что у ЕС, в отличии от многих других политических сил, не было никаких проблем с размещением в Одессе своих бордов, а это рынок, как известно, мэр контролирует очень жестко. Что ж возможно примирение нынешнего и бывшего президента начнется именно с Одессы», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Труханов в интервью Соне Кошкиной заявлял, что голосовал за Петра Порошенко в 2014 году и готов сделать это повторно.