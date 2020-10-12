Вредная пятерка: появился список продуктов, которые «вызывают» целлюлит

Главное: Какие продукты провоцируют целлюлит? Список составила диетолог.

Детали: Российский диетолог Наталия Кальве составила список продуктов, которые «вызывают» целлюлит. Ее цитирую местные СМИ.

Эксперт подчеркнула: «Прямой зависимости целлюлита от избыточного веса нет. Иногда с данной проблемой сталкиваются худые женщины из-за деформации жировой ткани».

Она посоветовала отказаться от следующих продуктов: хлопьев (особенно на завтрак), белого хлеба, сладких газированных напитков, колбасы и кофеина.

Специалист напомнила: «Большинство хлопьев, которые мы едим, это продукты, прошедшие много этапов переработки, в которых содержится много сахара и рафинированной муки. По этой же причине следует как можно меньше есть белый хлеб».

Диетолог отмечает: «Сладкая газировка намного хуже обычной воды поддерживает процессы гидратации, из-за чего формируется целлюлит».

Кроме этого она сообщает: «В мясе глубокой переработки, которым и является колбаса, содержатся некачественные жиры. А вот кофеин негативно влияет на целлюлит при употреблении в пищу, поскольку задерживает жидкость и не дает снабжать кислородом клетки тканей».

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