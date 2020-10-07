В ВОЗ ждут вакцину от коронавируса к концу года

Главное: Вакцина от коронавируса может появиться уже к концу нынешнего года. Во всяком случае, в это свято верят во Всемирной организации здравоохранения.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцина против Covid-19 может быть готова к концу 2020 года. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Исполнительного комитета ВОЗ.

«Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу этого года у нас может быть вакцина. Есть надежда», — сказал Тедрос Гебрейесус, не вдаваясь в подробности.

На этом заседании рассматривали глобальные меры реагирования на пандемию, и Гебрейесус вновь призвал всех мировых лидеров к солидарности с тем, чтобы обеспечить равномерное распределение вакцины, когда она станет доступна.

Отметим, что на данный момент девять экспериментальных вакцин находятся в разработке глобального вакцинного центра ВОЗ.

В тему: Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса.