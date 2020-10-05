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Новости > В США могут исчезнуть знаменитые деревья

В США могут исчезнуть знаменитые деревья

Агата Кловская
05.10.20 00:05
789
В США могут исчезнуть знаменитые деревья

Главное: В США могут исчезнуть деревья Джошуа. Они находятся в Калифорнии.

Детали: Деревья Джошуа, которые находятся в Калифорнии (США), могут исчезнуть. Об этом пишет Lonely Planet.

Отмечается, что они существуют на нашей планете уже два с половиной миллиона лет.

Как сообщается, центр биологического разнообразия подал петицию об их защите, так как исследования показали, что нынешняя среда обитания деревьев становится все менее жизнеспособной из-за изменения климата.

В статье напоминают: «Растущее в пустыне Мохаве, скрученное, остроконечное дерево Джошуа (Yucca brevifolia) является суккулентом. Оно принимает множество различных форм. Эти растения являются важной частью экосистемы, обеспечивая условия жизни для многочисленных птиц, млекопитающих, насекомых и ящериц».

Эксперты же бьют тревогу: «Из-за изменения климата к концу века только 0,02 процента нынешней среды обитания дерева в Национальном парке Джошуа-Три останутся пригодными для него. Так как становится жарче, у этих растений уменьшается способность к размножению».

Специалисты отмечают: «Некоторые травы в пустыне стали все чаще при возгорании переносить огонь с дерева на дерево.

Резюмируется следующее: «Калифорнийская комиссия по рыбе и дичи (решила, что включение дерева Джошуа в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с CESA может быть оправдано. Если это произойдет, то нельзя будет повреждать, удалять или вырубать эти растения без специального разрешения».

В тему: 8 сентября 2020 года мы писали, что появилось видео жутких пожаров, охвативших Калифорнию.

Тэги: США, природа, мир, экология, деревья Джошуа

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