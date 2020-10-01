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Новости > В масштабных пожарах на Луганщине продолжают гибнуть люди

В масштабных пожарах на Луганщине продолжают гибнуть люди

Александр Панько
01.10.20 20:42
173
В масштабных пожарах на Луганщине продолжают гибнуть люди

Главное: Количество жертв почти полутора сотен пожаров в Луганской области к вечеру 1 октября увеличилось до 11. Офис Генерального прокурора Украины расследует возможность поджогов и обстрелов с оккупированных территорий.

Детали: По состоянию на 20.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, еще 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом направлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

В целом, начиная с 30 сентября на территории области зафиксировано 146 пожаров на площади в 30 тыс. гектаров. 116 из них локализованы и ликвидированы.

В рамках семи уголовных производств, начатых по фактам масштабных пожаров, устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов.

Предварительная правовая квалификация — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. В том числе обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий и неосторожное обращение с огнем.

В тему: Информация о масштабных пожарах в Луганской области стала появляться вечером 30 сентября. К утру 1 октября стало известно о четырех погибших.

Впоследствии их количество увеличилось до девяти, а государственная администрация Станично-Луганского района сообщила о новых очагах возгорания, которые находятся вдоль линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался однозначно связывать их с обстрелами боевиков.

Тэги: пожар, происшествие, Луганская область, поджог, обстрел, криминал, оккупация, новости Украины, Офис Генерального прокурора

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