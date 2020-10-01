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Новости > Под портретом Моны Лизы нашли кое-что интересное

Под портретом Моны Лизы нашли кое-что интересное

Агата Кловская
01.10.20 15:58
309
Под портретом Моны Лизы нашли кое-что интересное

Главное: Французский ученый обнаружил под картиной Моны Лизы набросок, который свидетельствует о том, что изначально Леонардо да Винчи хотел изобразить ее вполоборота и смотрящей в сторону, в образе какой-то богини.

Детали: Исследователь из Франции Паскаль Котт обнаружил на всемирно известном портрете Моны Лизы Леонардо да Винчи скрытый эскиз. Как сообщает Lenta.ru, он свидетельствует о том, что изначально художник намеревался запечатлеть девушку в другой позе.

Свое исследование ученый начал еще в 2004 году, сделав снимок картины с помощью инфракрасного света. Тогда под слоем краски на ней проявились ранее скрытые элементы. Оказалось, что под картиной с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями был сделан набросок. Его следы можно обнаружить на голове и руках девушки.

Как выяснилось теперь, это свидетельствует о том, что изначально да Винчи хотел изобразить Мона Лизу вполоборота и смотрящей в сторону. Однако затем решил «развернуть» портрет к зрителям.

Кроме того, на волосах девушки заметен след от заколки. Однако такое украшение несвойственно для Флоренции того времени. Ученый предположил, что таким образом художник хотел передать образ какой-то богини.

Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды», — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина была написана Леонардо да Винчи в 1503-1505 гг. Моделью считается Лиза Герардини, супруга торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.

В тему: в декабре 2010 года профессор Сильвано Винчети, руководитель итальянского Национального комитета по культурному наследию обнаружил в зрачке Моны Лизы инициалы, которые предположительно указывают на имя женщины, послужившей моделью для знаменитого портрета Леонардо да Винчи.

В начале 2011 года исследовательница Карла Глори заявила, что за спиной Моны Лизы на легендарном полотне изображен не абстрактный, а вполне конкретный пейзаж — окрестности североитальянского городка Боббио.

В том же году французский Центр исследований и реставрации произведений искусства, находящийся в подвалах Лувра, впервые провел анализ портрета с помощью портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра. Обнаружилась загадочная особенность: да Винчи использовал краски с необычайно большим содержанием марганца.

Летом 2012 года археологи из Флоренции обнаружили останки женщины, которая предположительно является Лизой Герардини. На этом же месте год назад был найден череп, а также некоторые части костей, которые могли принадлежать знатной флорентийке, изображенной на картине.

В конце сентября того же года швейцарский фонд Моны Лизы 27 сентября представил публике картину, предположительно являющуюся прототипом «Джоконды». По мнению фонда, выставленный в Женеве портрет, известный под названием «Айзелуортская Мона Лиза», является неоконченной ранней версией хранящегося в Лувре шедевра.

8 февраля 2017 года стало известно, что британский искусствовед Джонатан Джонс утверждал, что разгадал секрет загадочной улыбки «Моны Лизы». По мнению эксперта, модель, с которой Леонардо да Винчи рисовал свою знаменитую картину, была больна сифилисом.

14 марта Нейробиологи Фрайбургского университета пришли к выводу, что тайна улыбки Моны Лизы кроется в том, что изображенная на полотне женщина выглядит счастливой, и это единственная ее эмоция.

В августе того же года ученые из Великобритании выдвинули новое предположение, почему Леонардо да Винчи изобразил знаменитую Мону Лизу со столь грустной улыбкой. По мнению исследователей, это может быть связано с невеселой судьбой женщины.

Тэги: Леонардо да Винчи, мир, Мона Лиза, картина, портрет, культура, исследование

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