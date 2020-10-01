Зеленский отказался связывать пожары на Луганщине с обстрелами боевиков

Главное: Президент Владимир Зеленский, комментируя пожары в Луганской области, отказался однозначно связывать их с обстрелами боевиков на линии разграничения, о которых сообщают местные власти.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары в Луганской области с обстрелами боевиков. «Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, какие, к сожалению, происходят в Луганской области в этом году, но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей», — заявил он в ходе визита в Ровенскую область 1 октября.

Как сообщает «Украинская правда», он напомнил, что по данному поводу зарегистрировано уголовное производство и призвал отдать решение этого вопроса в руки профессионалов.

Между тем, как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на первого заместителя министра Сергея Ярового, который сейчас находится на месте, на данный момент на Луганщине ликвидированы 116 из 146 очагов пожаров. «30 сентября на Луганщине возникла сложная ситуация в связи с распространением очагов пожара. Всего зафиксировано 146 очагов, 116 из которых ликвидированы или локализованы. На 30 ячейках работают службы ГСЧС и Гослесагентства. Общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га. Повреждены 250 зданий. Из опасной зоны эвакуированы 120 человек», — рассказал он.

В тему: Информация о масштабных пожарах в Луганской области стала появляться вечером 30 сентября. К утру 1 октября стало известно о четырех погибших.

Впоследствии их количество увеличилось до девяти, а государственная администрация Станично-Луганского района сообщила о новых очагах возгорания, которые находятся вдоль линии разграничения с временно оккупированными территориями.