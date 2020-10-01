Британцы поспешили записать «Динамо» и «Шахтер» в аутсайдеры Лиги чемпионов

Главное: Появилась оценка шансов «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. Ее дали западные эксперты.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали выроятных победителей грядущей Лиги чемпионов. Появились предварительные расклады.

Фаворитами специалисты видят действующего обладателя трофея «Баварию» и «Манчестер Сити», на успех которых ставят 5 к 1.

Также к потенциальным победителям Лиги чемпионов относят «Ливерпуль» (7 к 1), ПСЖ (11 к 1) и «Реал» (12 к 1).

Что касается украинских команд, то их шансы пока оцениваются не очень высоко: на победу донецкого «Шахтера» можно поставить 201 к 1, а на то, что Лигу чемпионов выиграет киевское «Динамо», принимаются ставки 251 к 1.

В тему: 1 октября 2020 года мы писали, что стало известно, кто может стать соперниками «Динамо» и «Шахтера» в группах Лиги чемпионов.