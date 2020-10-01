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Новости > Стало известно, кто может стать соперниками «Динамо» и «Шахтера» в группах Лиги чемпионов

Стало известно, кто может стать соперниками «Динамо» и «Шахтера» в группах Лиги чемпионов

Александр Панько
01.10.20 10:14
452
Стало известно, кто может стать соперниками «Динамо» и «Шахтера» в группах Лиги чемпионов

Главное: Сегодня состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнают украинские команды.

Детали: В 18-00 четверга, 1 октября, пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнают киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Отметим, что киевляне попали в третью корзину, а «горняки» оказались во второй.

Стоит добавить, что клубы из одной страны не могут попасть в один квартет, а украинские и российские команды разведут.

Расклад таков:

1я корзина: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ, «Зенит», «Порту»;

2я корзина: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», МЮ, «Шахтер», «Боруссия» Д, «Челси», «Аякс»;

3я корзина: «Динамо», «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта»;

4я корзина: «Локомотив» М, «Марсель», «Брюгге», «Мидтьюлланнд», «Боруссия» М, «Истанбул Башакшехир», «Ренн», «Ференцварош».

Оптимальный вариант жеребьевки (по версии «Фразы») для украинских команд: «Севилья», «Аякс», «Динамо», «Брюгге» и «Порту», «Шахтер», «Олимпиакос», «Истанбул Башакшехир».

Наихудший вариант жеребьевки (по версии «Фразы») для украинских команд: «Реал», «Челси», «Динамо», «Ренн» и «Бавария», «Шахтер», «Интер», «Ференцварош».

В тему: 30 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов писал о возвращении «Динамо» в Лигу чемпионов.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев

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