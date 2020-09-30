Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Накануне очередного боя Ломаченко выпал из своей весовой категории

Накануне очередного боя Ломаченко выпал из своей весовой категории

Александр Панько
30.09.20 16:03
401
Накануне очередного боя Ломаченко выпал из своей весовой категории

Главное: За 2,5 недели до боксерского поединка между украинским чемпионом Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом весь обоих спортсменов не соответствует категории, в которой они будут сражаться.

Детали: Накануне боксерского боя между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO і WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) спортсмены прошли обязательную процедуру взвешивания. Как сообщает LB.ua, в итоге весы украинца показали 64,22 кг при лимите в 61,23 кг. Вес американца оказался еще выше — 66,5 кг.

Это означает, что Ломаченко за 2,5 недели нужно согнать около 3 кг, а Лопесу — более 5 кг.

В тему: 18 августа 2020 года Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой. В соответствии с достигнутыми договоренностями бой пройдет 17 октября, транслировать его будет ESPN.

Напомним: 31 июля 2020 года стало известно, что боксерский поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом оказался на грани срыва. Связано это с тем, что Лопес недоволен предложенным ему гонораром в $1,2 млн. Тогда ожидалось, что он состоится 3 октября.

Тэги: бокс, спорт, Василий Ломаченко, весы, вес, Теофимо Лопес

Комментарии

Статьи

30.09.20 09:25

Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
30.09.20 08:45

Привет, Лига чемпионов!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Смерть Мессалины» Котарбинского: история картины и киевский период художника
29.09.20 18:50

«Смерть Мессалины» Котарбинского: история картины и киевский период художника

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов

В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов
30.09.20 13:51
1068
Последние новости
30.09.20 17:02

В Киеве с проломленной головой найдена сотрудница посольства США, – СМИ
30.09.20 16:27

Как оказалось, миллионы украинцев работают без трудовых книжек
30.09.20 16:03

Накануне очередного боя Ломаченко выпал из своей весовой категории
30.09.20 16:03

В УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей
30.09.20 15:32

Украина официально поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией
30.09.20 15:11

Американский профессор поведала, есть ли связь между гриппом и коронавирусом
30.09.20 14:56

МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
Фото и Видео
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан
В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан
Появилось видео пугающего природного явления на юге Украины
Появилось видео пугающего природного явления на юге Украины
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.