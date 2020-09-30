Накануне очередного боя Ломаченко выпал из своей весовой категории

Главное: За 2,5 недели до боксерского поединка между украинским чемпионом Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом весь обоих спортсменов не соответствует категории, в которой они будут сражаться.

Детали: Накануне боксерского боя между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO і WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) спортсмены прошли обязательную процедуру взвешивания. Как сообщает LB.ua, в итоге весы украинца показали 64,22 кг при лимите в 61,23 кг. Вес американца оказался еще выше — 66,5 кг.

Это означает, что Ломаченко за 2,5 недели нужно согнать около 3 кг, а Лопесу — более 5 кг.

В тему: 18 августа 2020 года Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой. В соответствии с достигнутыми договоренностями бой пройдет 17 октября, транслировать его будет ESPN.

Напомним: 31 июля 2020 года стало известно, что боксерский поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом оказался на грани срыва. Связано это с тем, что Лопес недоволен предложенным ему гонораром в $1,2 млн. Тогда ожидалось, что он состоится 3 октября.