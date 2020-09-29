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Новости > Синоптики рассказали украинцам, как изменится погода в ближайшие выходные

Синоптики рассказали украинцам, как изменится погода в ближайшие выходные

Агата Кловская
29.09.20 07:14
300
Синоптики рассказали украинцам, как изменится погода в ближайшие выходные

Главное: Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Дожди начнут стихать.

Детали: Дожди, которые ожидаются по всей территории Украины в ближайшие дни, стихнут в ближайшие выходные, 3-4 октября. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки сохранятся лишь в западных регионах и на северо-востоке, в других областях страны должно быть сухо.

Днем будет плюс 17-23, а ночью 9-16 тепла.

В Киеве должно обойтись без дождей: днем ожидается 18-20 тепла, а ночью плюс 11-13.

Карта погоды:

Карта погоды в Украине

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что в Украине пошел первый снег.

Тэги: Киев, общество, синоптик, погода, регионы, погодные условия, новости Украины

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