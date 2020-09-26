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Новости > Крушение АН-26 на Харьковщине: рассматриваются четыре версии трагедии

Крушение АН-26 на Харьковщине: рассматриваются четыре версии трагедии

Агата Кловская
26.09.20 13:33
600
Крушение АН-26 на Харьковщине: рассматриваются четыре версии трагедии

Главное: В Харьковской области разбился военный самолет АН-26. Есть несколько версий случившегося.

Детали: Накануне, 25 сентября, вечером в Чугуеве (Харьковская область), произошла авиакатастрофа — разбился военный самолет АН-26. На данный момент рассматривается четыре версии трагедии, окончательные причины будут установлены после изучения «черных ящиков», сообщает «РБК-Украина».

В ходе заседания Кабмина глава правительственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский рассказал об обстоятельствах катастрофы. По его словам, самолет АН-26 совершал плановый тренировочный полет, на борту было 20 курсантов. Во время выполнения полета в 20:38 командир сообщил о падении оборотов левого двигателя, диспетчер дал команду продолжить полет и заходить на посадку, в 20:45 произошло столкновение самолета с поверхностью земли.

Для установления причин аварии создана спецкомиссия, в которую, в частности, вошли судмедэксперты, представители «Украэроруха», ГП «Антонов», Минобороны, ГБР и Генпрокуратуры. На данный момент проверяются 4 версии:

— техническая неисправность;

— ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем;

— ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами;

— ненадлежащее техобслуживание самолета.

Минстр обороны Андрей Таран на брифинге сообщил, что согласно предварительным данным, есть вероятность, что самолет зацепился крылом за землю.

Кроме того, по данным специалистов, во время полета отказал один из датчиков в левом двигателе.

Ранее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер также заявлял, что пилот сообщал о проблемах с левым двигателем.

В тему: В начале октября минувшего года во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. Были погибшие.

Тэги: общество, самолет, авиакатастрофа, происшествие, Харьковская область, новости Украины, Чугуев

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