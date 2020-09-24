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Новости > Португальцы узнали о запое кое-что интересное

Португальцы узнали о запое кое-что интересное

Агата Кловская
24.09.20 03:49
343
Португальцы узнали о запое кое-что интересное

Главное: Почему употребление алкоголя вызывает чувство тревоги? Объяснили ученые.

Детали: Нейробиологи из университета Порту узнали, почему спиртное вызывает чувство тревоги. Их цитирует издание Science Signaling.

Ученые провели свои опыты на грызунах и выяснили, что «регулярное потребление алкоголя приводит к разрушению нейронных связей, из-за чего снижаются когнитивные способности и возникает чувство тревожности».

Эксперты поясняют: «Алкоголь активирует микроглию, то есть клетки центральной нервной системы, которые отвечают за распознавание и удаление патогенов. Но в нашем случае разбуженные иммунные клетки принялись поглощать и разрушать соединительные синапсы между нейронами в префронтальной коре – области мозга, которая отвечает за сложное познание и принятие решений».

Исследователи говорят: «Мыши с нарушенными нейронными связями стали тревожными и у них возникли когнитивные проблемы».

В публикации говорится: «Активизация микроглии увеличивает выработку воспалительной молекулы TNF. Когда ее подавили с помощью лекарственного средства помалидомида, зверьки вернулись в спокойное состояние, а разрушение синапсов в мозге остановилось».

Подчеркивается, что того же эффекта ученые добились и отключив ген Tnf, кодирующий данную молекулу.

Специалисты сообщили: «Иммунные клетки в головном мозге людей, злоупотребляющих алкоголем, становятся гиперактивными, но оставалось неясным, как именно микроглия способствует повреждению мозга. Однако наше исследование не только объясняет на молекулярном уровне причину повышенной тревожности у пьющих людей, но и предлагает определенные средства для борьбы с этим».

Они резюмируют: «Некоторые одобренные FDA препараты, которые используются в клинической практике, могут остановить повреждения мозга и снизить тревожность, вызванные злоупотреблением алкоголем».

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что американцы создали «чудо-зелье» от похмелья.

Тэги: ученые, алкоголь, здоровье, мир, запой

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