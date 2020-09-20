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Новости > Бэнкси стал жертвой стрит-арта

Бэнкси стал жертвой стрит-арта

Агата Кловская
20.09.20 12:41
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Бэнкси стал жертвой стрит-арта

Главное: Легенда стрит-арта, анонимный британский художник Бэнкси лишился исключительных прав на использование одной из своих самых известных работ «Метатель цветов». Это произошло из-за того, что его граффити было нарисовано на чужой стене.

Детали: Комиссия по интеллектуальной собственности Европейского союза приняла решение о возможности передачи прав на использование одного из самых известных граффити британского уличного художника Бэнкси третьим лицам. Как сообщает Lenta.ru, граффити было впервые нарисовано в 2005 году в Иерусалиме. На нем изображен протестующий мужчина, который бросает букет цветов вместо «коктейля Молотова».

В 2014 году Бэнкси зарегистрировал в Европе торговый знак на рисунок. Однако спустя пять лет компания по производству поздравительных открыток Full Colour Black оспорила права на него. По мнению юристов, бизнесмены могут использовать граффити, так как художник работает анонимно.

В конечном итоге коллегия из трех судей постановила, что Бэнкси создал свое граффити на стене, которая находится в собственности у других людей, а значит ее можно считать находящейся в свободном доступе.

Таким образом, художник лишился исключительных прав на использование рисунка.

Это решение можно оспорить.

Граффити является одним из главных элементов стрит-арта. Представляет из себя изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от просто написанных слов до изысканных рисунков.

В тему: 7 октября 2018 года во время торгов на аукционе Sotheby’s картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» начала разрезаться вмонтированным в раму «шредером» на тонкие полоски. К этому моменту ее оценили почти в $1,4 млн.

На следующий день художник на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки картины и объяснил, что задумал это несколько лет назад на случай, если она когда-либо попадет на аукцион. При этом он процитировал Пикассо, заявившего как-то, что «стремление к уничтожению также может носить творческий характер».

В июле 2020 года Бэнкси пожертвовал три картины из отеля The Walled Off Hotel, который он открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, для аукциона Sotheby’s. Все средства от продажи триптиха «От Рембрандта до Рихтера» пошли на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Напомним: Бэнкси — самый известный в мире представитель стрит-арта. Имя художника — главная из связанных с ним загадок: никто до сих пор достоверно не знает, кто это такой. На протяжении последних десяти лет выдвигались различные версии о том, кем на самом деле может быть Бэнкси, но ни одна из них не подтвердилась.

В феврале 2013 года Сеть переполошила новость об аресте Бэнкси. Однако впоследствии выяснилось, что это «утка».

В апреле 2017 года жительница Израиля заявила, что сняла Бэнкси за работой. Однако никакого подтверждения этому не последовало.

Тэги: Евросоюз, суд, мир, культура, авторское право, Бэнкси

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