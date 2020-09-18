Главное: Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить Нобелевскую премию мира. Об этом говорит профессор из США.

Детали: Американский профессор из университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев заявил, что российского оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. У себя в социальных сетях он поведал некоторые подробности.

Ученые заявил, что Алексея Навального номинировали ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией.

Он добавил, что данная идея должна найти широкий отклик в США и мире.

В тему: 11 сентября 2020 года мы писали, что полицейские из Томска отследили маршрут следования Навального и обнаружили кое-что подозрительное.