Жириновский потребовал отрывать российских детей от учебы и привлекать их к работе

Главное: Россиян хотят заставить работать с 14 лет. Идею выдвинул Владимир Жириновский.

Детали: Одиозный российский политик Владимир Жириновский хочет заставлять работать граждан своей страны уже с 14 лет. Об этом он заявил с трибуны Государственной Думы.

Лидер ЛДПР сказал: «Почему не дать возможность работать с 14 лет? Пусть он поработает в разных структурах, чтобы он понял, чем он должен заниматься».

Он также посетовал по поводу молодых россиян: «Приходит в вуз – ему не нравится. Все. Мне не понравилось, но я еще один вуз заканчиваю. Это же издевательство десять лет учиться!».

В тему: 7 января 2020 года мы писали, что Жириновский, раздававший деньги «холопам», вызвал ярость у москвичей.