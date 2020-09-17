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Новости > Диетолог рассказал о мармеладе кое-что печальное

Диетолог рассказал о мармеладе кое-что печальное

Агата Кловская
17.09.20 00:01
273
Диетолог рассказал о мармеладе кое-что печальное

Главное: Оказывается, мармелад тоже вреден. Об этом рассказал диетолог.

Детали: Российский диетолог Филипп Кузьменко развеял миф о том, что есть мармелад – безопасно для здоровья. Его цитирую местные СМИ.

Эксперт подчеркнул, что «в основе любого кондитерского изделия лежит сахар, который и дает сладостям приятный вкус».

Отмечается, что «отличие мармелада только в том, что это лакомство маскируется под фруктовый продукт».

Медик предупреждает: «К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара».

Также он говорит: «Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста. Они ничего от этого не потеряют, ведь дети не знают, что такое сладкое и им не с чем сравнивать. Они будут одинаково наслаждаться и брокколи, и рыбой, и другими продуктами, которые не приводят к ожирению».

Врач резюмирует: «Большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают. Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть три-четыре штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет. Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада».

В тему: 16 сентября 2020 года мы писали, что составлен список осенних витаминов.

Тэги: здоровье, питание, сладости, диетолог, мармелад

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