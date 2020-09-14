В ВОЗ прогнозируют рост смертей от коронавируса в Европе

Главное: В октябре-ноябре в Европе ожидается увеличение количества смертей от коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клуге.

Детали: Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клуге заявил, что в октябре-ноябре этого года ежедневное количество смертей от Covid-19 увеличится. Об этом сообщает Европейское региональное бюро ВОЗ в Twitter.

«Будет еще труднее. В октябре, ноябре, мы увидим больше смертности», - заявил Ганс Клуге, выступая на заседании.

При этом руководитель европейского бюро ВОЗ не конкретизировали, в каких странах и на сколько прогнозируется рост смертности.

В тему: В ВОЗ ожидают, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше, чем в середине следующего года. На продвинутой стадии испытаний сейчас находятся 9 вакцин.