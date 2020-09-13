Синоптики предупредили украинцев, что в ближайшие дни погода подготовит пикантный сюрприз

Главное: В Украину вернутся грозы. Появился прогноз синоптиков.
Детали: В первые дни следующей недели, 14-16 сентября, в Украине изменится погода. Об этом говорят в Гидрометцентре.
Синоптики предупреждают, что уже со среды в западные регионы вернутся грозовые дожди.
Также ожидается постепенно потепление, которое продлится до конца недели: в ее начале днем обещают плюс 21-27 днем и 10-17 тепла ночью.
В Киеве ближайшие дни должно быть малооблачно и сухо: днем будет 23-25 тепла, а ночью плюс 12-14.
Карта погоды:
В тему: 11 сентября 2020 года мы писали, что в Гидрометцентре ответили, какой будет погода в Киеве в начале следующей недели.