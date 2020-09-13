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Ученые обнаружили главный магнит Вселенной

Александр Панько
13.09.20 10:26
1061
Ученые обнаружили главный магнит Вселенной

Главное: Самое сильное магнитное поле во Вселенной обнаружено вокруг одного из пульсаров. По словам ученых, оно в десятки миллионов раз сильнее, чем можно достичь на Земле в лабораторных условиях.

Детали: Международная группа ученых нашла самое сильное магнитное поле во Вселенной. Как сообщает Lenta.ru, индукция поля, создаваемого на поверхности пульсара GRO J1008-57, достигает одного миллиарда тесла. Исследователи изучили рентгеновский пульсар GRO J1008-57, который был обнаружен космическим аппаратом Insight-HXMT во время вспышки в августе 2017 года.

По расчетам ученых, поле зафиксированное поле в десятки миллионов раз сильнее, чем можно достигнуть в лабораторных условиях на Земле.

Отметим, нейтронные звезды обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной. Рентгеновские двойные нейтронные звезды состоят из нейтронной звезды и обычной звезды. При этом нейтронная звезда притягивает к себе вещество, в результате чего вокруг нее образуется аккреционный диск. Если магнитное поле велико, аккрецированное вещество перемещается вдоль магнитных линий к поверхности нейтронной звезды, что порождает рентгеновское излучение.

В тему: В августе 2020 года международная группа астрономов из Германии, Испании, Китая и США с помощью гамма-телескопа Fermi обнаружила в созвездии Орла облако космического газа, испускающее странное пульсирующее излучение.

Тэги: ученые, Вселенная, космос, наука, излучение, магнитное поле

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