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Митрополит УПЦ Лука: Сохраняя себя в трезвости, мы сохраняем страну и будущее

Александра Кудрявцева
11.09.20 17:35
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Митрополит УПЦ Лука: Сохраняя себя в трезвости, мы сохраняем страну и будущее

Главное: Трезвая жизнь является той спасительной соломинкой, которая помогает понять и осознать основополагающие духовные истины, сохранить будущее народа. Об этом написал митрополит УПЦ Лука.

Детали: Трезвость является основой каждой добродетели. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом написал митрополит Лука в обращении, посвящённом православному Дню трезвости.

«День трезвости отмечается 11 сентября, когда Православная Церковь празднует Усекновение главы святого пророка Предтечи Иоанна и мы вспоминаем, как по приказу царя Ирода во время пьяного пира Святой был лишен жизни. В этот день верующие соблюдают строгий пост, в том числе не употребляют алкоголь. А до Октябрьского переворота в этот день прекращалась продажа горячительного, проводились крестные ходы. Страдающие от алкогольной зависимости просили исцеления, многие давали обеты трезвости», — отметил владыка Лука.

Он напомнил, что именно трезвость является фундаментом для других ценностей. Ведь хотя фундамент и не гарантирует красоты здания, которое будет на нём построено, «но без фундамента даже самое прекрасное здание рухнет».

«Например, трезвый человек может быть негодяем, но без трезвости даже самый талантливый человек все растеряет. Таким образом, трезвость является основой каждой добродетели», — написал архиерей.

По его словам, алкоголь и наркотики — это самые страшные враги детства и семьи.

«95% детей—сирот при живых родителях — социальные сироты, — это дети, родителей которых лишили родительских прав за пьянство или наркоманию. „Мама, не пей!“, „Папа, не пей!“ — это самая распространенная просьба детей в таких семьях», — продолжил митрополит.

Он объяснил, что сохраняя себя в трезвости, мы сохраняем страну и будущее.

«Алкоголизация является войной против нашего с вами народа. В настоящее время трезвая жизнь является той спасительной соломинкой, которая помогает понять и осознать основополагающие духовные истины, сохранить своё самосознание, свою нацию и государственность, своих детей, своё будущее!», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как Иоанн Предтеча помогает обрести покаяние.

 
 
Тэги: трезвость, УПЦ, Митрополит Лука

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