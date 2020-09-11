Митрополит Антоний рассказал, как Иоанн Предтеча помогает обрести покаяние

Главное: Святой Иоанн Предтеча стоит на страже праведности и чистоты, он верный молитвенник и помощник во всех благих порывах.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), толкуя 1-й псалом, который помимо пророчества о Христе, содержит откровение о Предтече и Крестителе Господнем Иоанне, о пути спасения, о добре и зле.

«Миссия пророка Иоанна — приготовление пути Господу (Мал. 3:1), что подразумевает нравственное приготовление народа к пришествию Мессии. И задача эта была выполнена в конкретный исторический момент, но Предтеча и по сей день не оставил своей благой миссии, он продолжает ее воплощать в жизнь, помогая каждому ступившему на путь спасения приготовлять свое сердце к приходу в него Христа. Пророк Иоанн — ангелоподобный человек. Величие его веры поражает воображение, сила его любви и преданности Богу не знает сравнения, духовные и физические подвиги видятся непосильными для человека, а смирение, мужество и терпение и вовсе выходят за рамки человеческого разумения. Он остается главным помощником для кающейся души», — отметил митрополит Антоний.

По его словам, «человек, который дистанцируется от греха и зла, предан и послушен Богу, выполняет Его заповеди, подобен мощному, сильному, здоровому, плодоносному дереву. Именно таким вечнозеленым деревом веры в пустыне безверия был святой Иоанн, питавшийся из неиссякаемого Источника духовной пищи и духовного обновления. Живительным оазисом стал святой и в пустыне нашего с вами сердца».

Ветхозаветные пророчества оканчиваются тем, чем начинается Евангелие — повествованием об Иоанне Крестителе, призывавшему людей к покаянию.

«Призывая людей к покаянию, став примером смирения и послушания, Предтеча является корнем христианства, и жаль тех, кто не укореняется вслед за ним в добродетелях, кто носится, как прах. В них нет крепости и прочности. Господь в сердце зрит. Не сможет нечестивый уйти от суда Божия, даже если пред людьми прикрылся благостной личиною. Господа не обмануть. Он ведает все пути, все мысли и тайные желания человеческие, Он ждет, когда в нашем сердце зажжется огонь покаяния, уготовленный Предтечей Господним, и тогда Он войдет в него, как в Свой дом», — заключил митрополит Антоний.

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