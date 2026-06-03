Мерц сделал парадоксальное заявление по поводу ситуации в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал неожиданное заявление. Говорит, что его страна – слишком дорогая для бизнеса.

Он сказал: «У нас в Германии есть проблема с ценовой конкурентоспособностью. Даже если не всем приятно это слышать, Германия стала слишком дорогой».

Добавляется: «Во многих сферах мы больше не конкурентоспособны, потому что по ценам мы больше не можем соперничать с регионами мира, которые с нами конкурируют».

Политик считает, что Германию следует снова сделать страной, привлекательной для предпринимателей.

Указывается, что это требует изменений во многих сферах: в корпоративном налогообложении, в стоимости энергоносителей, в бюрократии, в дополнительных расходах на оплату труда, в цифровизации и инфраструктуре.

При этом чиновник обратил внимание на необходимость работать над увеличением конкурентоспособности и на европейском уровне.

Ранее Еврокомиссия скорректировала прогноз роста мирового ВВП.