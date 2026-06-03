На Тибете зафиксировали поразительное природное явление

На Тибете во время грозы зафиксировали уникальные вспышки ярко-красных столбов света. Они известны как красные спрайты.

По словам экспертов, в отличие от обычных молний, ​​которые бьют внутри облаков или между облаками и землей, красные спрайты возникают гораздо выше в атмосфере, часто достигая высоты от 50 до 90 километров над поверхностью Земли.

Говорится: «Они возникают, когда мощные разряды молнии внизу создают сильные электрические поля в верхних слоях атмосферы. Эти поля возбуждают молекулы азота, заставляя их излучать характерное красное свечение».

Стоит добавить, что впервые красные спрайты были случайно задокументированы еще в 1989-м году учеными из университета Миннесоты.

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