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Составлен рейтинг самых популярных интернет-сервисов в мире

Александр Панько
11.09.20 02:00
119
Составлен рейтинг самых популярных интернет-сервисов в мире

Главное: Составлен список самых популярных сервисов в интернете. Его возглавил Tik Tok.

Детали: Аналитический ресурс Sensor Tower составил рейтинг самых популярных интернет-сервисов в мире за минувший август. Его возглавил китайский Tik Tok, принадлежащий пекинской компании ByteDance.

Tik Tok – это сервис коротких видеороликов.

Эксперты выяснили, что в прошлом месяце он стал наиболее загружаемым мобильным приложением: он стал первым по загрузкам и в App Store, и в Google Play.

Отмечается, что за месяц во всем мире данное приложение загрузили 63,3 миллиона раз. Выяснилось, что больше всего его устанавливали жители Бразилии и Индонезии.

Вторым в рейтинге оказался сервис видеосвязи ZOOM, а третьей – социальная сеть Facebook.

Рейтинг сервисов

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы.

Тэги: рейтинг, Facebook, мир, Интернет, социальная сеть, технологии, Zoom, Tik Tok

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