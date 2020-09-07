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Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 озадачили фанатов новой анимацией

Александр Панько
07.09.20 15:51
587
Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 озадачили фанатов новой анимацией

Главное: Создатели продолжения культовой компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R показали новую анимацию. Ее содержание натолкнуло фанатов на мысль о появлении нового устройства и связанной с ним новой миссией.

Детали: Нв официальном сообществе S.T.A.L.K.E.R 2 в соцсети была опубликована GIF-анимация, на которой изображена одна из локаций из оригинальной игры — АТП. Как сообщает Lenta.ru, детализированная локация представлена в двух временных промежутках — после Чернобыльской аварии и до катастрофы, в 1985 году. На более позднем изображении АТП можно заметить полуразрушенные постройки станции, заброшенной после ЧП на ЧАЭС.

Пост сопровождается фразой «Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию», которую произносит неигровой персонаж Петруха. По сюжету игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», главный герой слышит эту фразу на начальном этапе игры, во время миссии по освобождению АТП от бандитов.

Несмотря на отсутствие дополнительной информации об игре, некоторые фанаты серии предположили, что таким образом создатели S.T.A.L.K.E.R 2 намекают на появление в игре машины времени, с помощью которой можно будет отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу.

S.T.A.L.K.E.R. — компьютерная игра, разработанная украинской компанией GSC Game World в нулевых годах XXI ст. на основе повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», фильма Андрея Тарковского «Сталкер» и текстурами из реальной Чернобыльской зоны. Представляет из себя смесь шутера от первого лица с элементами ролевой игры, adventure и survival horror.

Завоевала популярность во всем мире, так что англоязычные пользователи даже придумали собственную расшифровку ее названия: «Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers» (сборщики, нарушители, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи, грабители).

Всего с 2006 по 2009 гг было выпущено две игры для мобильных телефонов и трилогия для персонального компьютера, включая сиквел и приквел. Кроме того, игра обросла огромным количеством модов и, по сути, обрела собственную вселенную.

В тему: В ночь на 16 мая 2018 года разработчики культовой игры S.T.A.L.K.E.R. о жизни в Чернобыльской зоне объявили о работе над второй частью знаменитого шутера. При этом они намекнули, что релиз состоится в 2021 году.

Тэги: игра, компьютер, публикация, соцсети, технологии, S.T.A.L.K.E.R

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