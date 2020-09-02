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Сербский Патриарх доволен результатами парламентских выборов в Черногории

Александра Кудрявцева
02.09.20 16:30
272
Сербский Патриарх доволен результатами парламентских выборов в Черногории
Главное: После оглашения результатов парламентских выборов, лидер оппозиции Здравко Кривокапич заявил, что одним из первых решений обновленного правительства станет отмена скандального закона «О свободе вероисповедания».
 
Детали: Предстоятель Сербской Православной Церкви доволен результатами парламентских выборов в Черногории, в результате которых правящая коалиция во главе с президентом Мило Джукановичем не смогла получить большинства мест в парламенте.
 
Об этом Патриарх Ириней сказал в комментарии сербскому информационному агентству Nova.rs.
 
«Я очень доволен результатами выборов и изменениями в Черногории. Особенно рад, что люди, которые пришли (на смену режиму Мило Джукановича, — Ред.), смотрят на проблемы гораздо шире. Я думаю, что они будут использовать правильные пути для решения проблем в этой стране, и что Черногория вернется на правильный путь, то есть на тот, на котором она должна быть», — сказал Патриарх Ириней.
 
Как сообщалось, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший сильную общественную реакцию и массовые протесты верующих. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв этого антицерковного закона, ущемляющего интересы СПЦ и угрожающего ее святыням.
 
После оглашения результатов парламентских выборов, которые прошли в Черногории 30 августа 2020 года, лидер черногорской оппозиции Здравко Кривокапич заявил, что одним из первых решений обновленного правительства станет отмена скандального закона «О свободе вероисповедания».
 
В тему: В Черногории лидер опозиции заявил о скорой отмене антицерковного закона.

Тэги: Черногория, Сербская Церковь

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