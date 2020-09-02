Врач рассказал, как легче всего подхватить коронавирус

Главное: Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский рассказал, где и как легче всего подхватить коронавирус.

Детали: Инфицироваться коронавирусом достаточно просто, ведь он очень заразен. Впрочем, на свежем воздухе подхватить COVID-19 маловероятно. Об этом в интервью ТСН рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

«Люди заражаются коронавирусом при близком тесном контакте с больными. Не на прогулке в парке, не на пляжах. Заражение происходит при пользовании общей посудой, средствами домашнего обихода, тесном пребывании в помещениях, машине и тому подобное. Резонансные истории с массовыми заражениями в общежитиях это ярко продемонстрировали», — говорит врач.

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