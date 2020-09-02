Трамп сделал Байдену очень пикантное предложение

Главное: Президент США Дональд Трамп обратился к своему конкуренту на выборах демократу Джо Байдену. Он призвал оппонента сдать тест.

Детали: Президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента на выборах главы государства, которые пройдут 3 ноября, демократа Джо Байдена в приеме стимуляторов, намекнув, что тот сидит на наркотиках. Он дал интервью Fox News.

Американский лидер сказал: «Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд. И он, и я должны пройти тест на препараты».

Также он сказал: «Я вижу разницу между тем, как Джо Байден ведет себя сейчас, и тем, как он вел себя во время дебатов несколько месяцев назад. Во время дебатов он выглядел слабо».

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что Трамп пригрозил Байдену черным Майданом.