Не может быть особых статусов в Украине, – Верещук о заявлениях Фокина

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук ответила заместителю председателя украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину относительно особого статуса Донбасса. Как сообщает «24», Она отметила, что в Раде этот вопрос обсуждать нельзя.

«Не может быть особых статусов у нас, в Украине. Мы не можем обсуждать вопрос включения и внесения в парламент вопроса обсуждения в любой форме особого статуса Донбасса», — отметила депутат.

По словам Верещук, надо обсудить, что именно имел в виду Фокин. Нардеп сказала, что в Украине нет такой территориально-административной единицы, как Донбасс. Есть только Донецкая и Луганская области. Иногда Донбассом называют и часть Харьковской области.