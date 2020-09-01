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На Киевщине пройдет турнир конных лучников

Автор: «Фраза»
01.09.20 16:02
319
На Киевщине пройдет турнир конных лучников

5 и 6 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет Княжеский турнир конных лучников. Зрелищная шоу-программа с соревнованиями и показательными конно-трюковыми выступлениями, музеи, мастер-классы, прогулки на лошадях, игры с гостями – всё это и даже больше сделает выходные всех посетителей действительно захватывающими.

В Княжестве Киевская Русь гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, в настоящий, живой средневековый город, где каждого ждут свои собственные исторические открытия. Здесь на территории более 20 га, на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в полном масштабе, а также здесь возрождается атмосфера и дух той славной эпохи. Только в Княжестве можно увидеть шедевры средневекового зодчества: монументальное деревянное оборонительное сооружение (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, действующую деревянную Васильевскую церковь Х-го века. Также посетителей ждут музеи и экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века и даже средневековая пыточная.

5 и 6 сентября гостей ждет насыщенная шоу-программа, посвященная древним боевым искусствам: это и конно-трюковые выступления, турниры, соревнования, показательные выступления с использованием средневековой боевой амуниции, а также театрализованные постановки на историческую тематику и древнеславянские забавы.

Ключевым событием этих выходных станет Княжеский турнир конных лучников. В эти дни в Древний Киев съедутся спортсмены-виртуозы, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях, на полном скаку.

Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников пройдут в Древнекиевском стиле в нескольких номинациях. Конкуренция между участниками будет жесткой, ведь победители турнира получат возможность участвовать в  Открытом Чемпионате Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы», который пройдет в Древнем Киеве 17-18 октября 2020 г.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35 и (044) 461-99-37.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Посетители узнают много интересного об особенностях и происхождении этих пород и о том, какие выдающиеся личности древности ездили на представителях той или иной породы. Каждый посетитель может подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Древнего Киева будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но и станут активными участниками представления, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно посетив музеи и экспозиции. В средневековом тире можно научиться стрельбе из лука и метанию ножи, на монетном дворе – чеканить древние монеты, а в Княжеской костюмерной – примерить исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. Любителей экстрима ждет мощный заряд адреналина от скоростной горки «Змей Горыныч» и канатного спуска «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности. В антуражной корчме и в беседках на свежем воздухе можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре. В гостях у Волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. А в средневековой лавке ждут оригинальные сувениры ручной работы. Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле, в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30. В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого –200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно. 

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура, лучник, Парк Киевская Русь, Копачов, кони

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