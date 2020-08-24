Управделами УПЦ объяснил, как Церковь относится к революциям и «христианскому социализму»

Главное: Главная задача Церкви — приводить людей к Богу. Понятия «теологии освобождения» и «христианского социализма» противоположны учению Христа. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Церковь не может возглавлять или призывать к революции, ее главная задача — приводить людей к Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В современном западном христианстве — католицизме и протестантизме — социальное служение давно уже стало подменять сущность Церкви, которая заключается в ведении людей ко Христу. И чем дальше, тем этот аспект все больше приближается к идеям некой «социальной справедливости», проповедуемым леворадикальными политическими течениями. Отдельные церковные лидеры даже начинают использовать в своих обращениях революционную фразеологию. Вот совсем недавно один католический иерарх на воскресной проповеди заявил: «Пасха ощущается везде, где люди восстают и защищают человеческое достоинство, достоинство жизни, достоинство свободы», — отметил митрополит Антоний.

По его мнению, средства защиты достоинства и свободы человека могут быть чрезвычайно жестокими и антихристианскими по своей сути, потому неверно сравнивать «восстание ради достоинства» с самым священным для христианина — Воскресением Господним.

«Практически все восстания и революции проходят под благовидными лозунгами „свободы, равенства, братства“, „освобождения“ и „достоинства“. Но давайте будем честны: все эти движения, за очень редким исключением, несли с собою кровь, жертвы, гражданские и мировые войны, голод и страдания миллионов людей. На нашей земле это могут засвидетельствовать сонмы новомучеников.Как часто бывает, когда народ, свергнув власть, которая казалась ему невыносимой, получал взамен ещё больших тиранов и угнетателей», — напомнил митрополит Антоний.

Он объяснил, что понятия «теологии освобождения» и «христианского социализма» противоположны учению Христа.

«Церковь учит, что этот мир несправедлив вследствие грехопадения и грех будет царствовать в нем до самого конца. Освободиться от уз греха ради новой святой жизни в Царствии Небесном без страданий и несправедливости можно лишь покаянием и принятием Христа. Но в земной жизни избежать страданий не может никто. Потому попытки создания „Царства Божьего на земле“ изначально обречены на провал. Однако сейчас борьба „за права“, „за достоинства“, „за справедливость“ — это модный тренд, которому и пытаются следовать некоторые западные христиане, чтобы не отстать от переменчивого мира. В католицизме даже появилась особая „теология освобождения“: она преподносится многими своими лидерами как эдакий „христианский социализм“. Более того, они и Христа представляют как первого революционера. В действительности нет ничего более противоположного учению Христа», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что иерусалимские иудеи отреклись от Христа потому, что «Христос не стал мессией их мечтаний. А мечтали они о восстании против римского владычества и мировом господстве. Но Христос принципиально не оспаривал римскую власть, Он проповедовал, что Царство Его „не от мира сего“. Он проповедовал любовь и покаяние. Именно это и разочаровало иудейских революционеров I века».

Управделами УПЦ подчеркнул, что главная задача Церкви — вести людей к Богу.

«Церковь на протяжении всей своей истории помогала как могла обездоленным и страждущим. Но прежде всего она вела и ведет людей к Богу в Царство Небесное, „идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная“, говоря словами молитвы. Помощь страждущим, в том числе и материальная, — это важный аспект деятельности Церкви в земной плоскости, но свести все к нему — значит отобрать у Церкви Ее главную функцию. А если говорить о революциях, Церковь никак не может их возглавить, чтобы не перестать быть Церковью. Ведь никакие революции, даже под благими христианскими лозунгами, не победят грех и его последствия в этом мире», — заключил владыка.

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