Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ в День Независимости призвали молиться за Украину

Александра Кудрявцева
24.08.20 13:10
193
В УПЦ в День Независимости призвали молиться за Украину

Главное: В День Независимости Украины важно поблагодарить Господа в молитве за страну и украинский народ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) написал на своей странице в Фейсбук.

«24 августа Украина отмечает День Независимости. Сегодняшний праздник — не только возможность еще раз от всего сердца почтить величественную историю нашего народа, а также его знаменитых сыновей и дочерей. Это также и хорошая возможность чем-то искренним и существенным отблагодарить Отчизне, приложить усилия для ее укрепления и процветания. Каким образом это можно сделать? Прежде всего молитвой. Ведь Господь — Податель всех благ и только от Него, а также Его милости, зависит судьба как нашего народа, так и нашего государства», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «очень важным является постоянное направление усилий на покаяние, на борьбу со своими немощами и грехами, на исправление своей жизни. Только так можно приблизиться к Господу, через людей, которые выполняют заповеди и законы, дарует благодать и процветания их родной земле».

Управделами УПЦ напомнил, что 24 августа, в День Независимости Украины, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены молебны за Украину, мир в государстве и за украинский народ.

«Мы призываем всех верных чад нашей Церкви приобщиться к этим молитвам. Это наш сыновний долг, поскольку, как сказал святитель Григорий Богослов, «уважать мать — святое дело, однако у каждого своя мать, а общая для всех мать — Отчизна», — призвал верующих митрополит Антоний.

В тему: Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

23.08.20 09:21

Европе не до Беларуси. ЕС больше волнует схватка за ресурсы «Турция VS Греция»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
24.08.20 09:27

Contra spem spero

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Самые яркие научные открытия лета 2020: предсмертные звуки, количество мыслей в голове, ДНК неизвестных людей
24.08.20 08:31

Самые яркие научные открытия лета 2020: предсмертные звуки, количество мыслей в голове, ДНК неизвестных людей

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

24 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

24 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины
24.08.20 03:40
2119
Последние новости
24.08.20 13:33

Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
24.08.20 13:10

В УПЦ в День Независимости призвали молиться за Украину
24.08.20 12:50

Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины
24.08.20 10:39

Британские ученые определили загадочное содержимое египетских мумий
24.08.20 10:28

Гороскоп на 25 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака
24.08.20 08:46

Для каких знаков зодиака сентябрь 2020 будет успешным?
24.08.20 06:15

Австралийцы рассказали, сколько чашек кофе нужно выпивать в день. И какая от этого польза
Фото и Видео
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Появилось видео НЛО над Японией
Появилось видео НЛО над Японией
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
fraza.com
Новости блогосферы
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.