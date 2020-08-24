Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 29-й годовщины независимости Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, торжества, которые состоялись на территории Национального заповедника «София Киевская» и на Софийской и Михайловской площадях в Киеве, возглавил Президент Украины Владимир Зеленский.

На праздничном мероприятии Предстоятеля УПЦ сопровождали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, викарий Киевской епархии епископ Бородянский Марк, викарий Киевской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, а также заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Сегодня мы в очередной раз благодарим Бога за дар независимости, за прожитые в независимом государстве годы, которые были полны как достижений, так и потерь и ошибок. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем жить, трудиться и развивать нашу страну. Украина подобна красивому букету, который состоит из разных цветов. И в этом наше богатство. Хочу пожелать сегодня, чтобы мы осознавали истинную красоту нашей страны, осознавали это все разнообразие, лелеяли и сохраняли эту красоту. Молимся, чтобы в нашей стране воцарился мир, и не только мир на Востоке Украины, но прежде всего мир в наших сердцах», — сказал Митрополит Онуфрий в своем поздравлении, обращаясь к Президенту и представителям украинских религиозных организаций.

Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в торжествах на Софийской площади, где минутой молчания почтили память погибших за свободу и независимость Украины.

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